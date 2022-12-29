Лавров высказался о деятельности ОБСЕ

«В 2022 году действующим председателем в организации была Польша с ее откровенно антироссийскими установками. По нашей оценке, поляки преуспели лишь в одном: свели результативность работы ОБСЕ к нулю. Это не стало для нас неожиданностью», — заключил глава россроссийского МИД.