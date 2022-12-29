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20 минут назад

В Госдуме оценили вероятность переговоров с Украиной

Lenta.ru

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев прокомментировал, насколько возможны переговоры Москвы и Киева. Его слова приводит РИА Новости.

В Госдуме оценили вероятность переговоров с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Васильев оценил вероятность переговоров с Украиной и назвал их диалогом с США. По его мнению, встречи не возобновятся по желанию киевских властей.

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«Я исхожу из того, что это не переговоры с Украиной, а переговоры с США. Потому что мы же начали переговоры с Украиной… Но Киев их прервал. И они будут возобновлены не желанием руководства Украины», — подчеркнул парламентарий.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил готовности к переговорам со всеми сторонами кризиса на Украине. Он подчеркнул, что Москва поддерживает разрешение споров мирными средствами, однако ее оппоненты придерживаются другого мнения.

Политика,Владимир Васильев,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,
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