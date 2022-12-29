В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
21 минуту назад

Лавров отреагировал на планы Греции передать Украине С-300

Lenta.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале рассказал, что Греция обещала Москве отказаться передавать зенитные ракетные комплексы С-300 другим странам. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров отреагировал на планы Греции передать Украине С-300
Фото: 

Лавров отреагировал на планы Греции передать Украине С-300 и подчеркнул, что МИД поручил российскому послу обратиться к греческим коллегам и в министерство обороны страны.

Лавров: Россия хочет закончить конфликт на Украине как можно раньше

Тот напомнил, что комплексы С-300 были переданы именно Греции. В свою очередь Афины заявили, что помнят о своих обязательствах.

Глава российского МИД добавил, что за подобными вещами «тщательно следят».

«Так что приходится быть начеку, потому что много противоправного совершается под лозунгом "спасем Украину", потому что "Украина – это Европа", а "Европа це Украина"», — заключил Лавров.

Ранее постпред Крыма Георгий Мурадов предостерег Грецию от передачи Украине комплексов С-300. Он назвал это решение рискованным шагом.

16 декабря министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос рассказал, что Афины готовы передать Киеву не только С-300, но иные элементы эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО), включая комплексы «Тор-М1» и «Оса-АКМ».

Политика,Георгий Мурадов,Сергей Лавров,МИД России,Первый канал,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители