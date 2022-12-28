Лавров: Меркель говорила о прямом диалоге между Москвой и Киевом несколько лет назад

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель еще несколько лет назад предлагала президенту России Владимиру Путину напрямую договариваться с Украиной, несмотря на Минские соглашения. Об этом в эфире Первого канала заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
Он отметил, что соответствующий разговор между Меркель и Путиным состоялся «за несколько лет» до того, как канцлер покинула свой пост. Тогда, по словам Лаврова, президент РФ в очередной раз поднимал тему о необходимости решения вопросов особого статуса Донбасса в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском.
«Меркель ему сказала: "Владимир, ну ты же понимаешь, это все так, конструктивная двусмысленность. На самом деле вы решаете все в Донбассе, вы должны договариваться с Киевом"», — процитировал экс-канцлера глава МИД РФ.
В связи с этим Лавров считает, что трактование Меркель в интервью Die Zeit Минских соглашений в качестве попытки «дать Украине время, чтобы стать сильнее» не является «прозрением». Оно только в очередной раз подтверждает, что договоренности никто не собирался выполнять и это мнение было в ней «глубоко укоренено», подчеркнул он.
Ранее Лавров, комментируя слова Меркель в интервью Die Zeit, уже говорил, что страны Запада во главе с США объявили войну России еще в 2014 году.