Лавров: Меркель говорила о прямом диалоге между Москвой и Киевом несколько лет назад

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Он отметил, что соответствующий разговор между Меркель и Путиным состоялся «за несколько лет» до того, как канцлер покинула свой пост. Тогда, по словам Лаврова, президент РФ в очередной раз поднимал тему о необходимости решения вопросов особого статуса Донбасса в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском.

«Меркель ему сказала: "Владимир, ну ты же понимаешь, это все так, конструктивная двусмысленность. На самом деле вы решаете все в Донбассе, вы должны договариваться с Киевом"», — процитировал экс-канцлера глава МИД РФ.

В связи с этим Лавров считает, что трактование Меркель в интервью Die Zeit Минских соглашений в качестве попытки «дать Украине время, чтобы стать сильнее» не является «прозрением». Оно только в очередной раз подтверждает, что договоренности никто не собирался выполнять и это мнение было в ней «глубоко укоренено», подчеркнул он.