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34 минуты назад

Губернатор Севастополя назвал провокацией слухи о введении комендантского часа

Газета.Ru

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал фейком и провокацией информацию, размещенную на сайте городского фонда содействия капремонту, о введении комендантского часа в городе в новогоднюю ночь.

«Это фейк»: глава Севастополя отреагировал на «новость» на городском сайте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Развожаева, сайт был взломан и на нем разместили ложную «новость» о принятом решении ввести комендантский час в новогоднюю ночь. В сообщении злоумышленников говорилось, что с 22:00 31 декабря 2022 года по 6:00 1 января 2023 года будет запрещено находиться на улицах, исключая необходимость добраться к бомбоубежищу при объявлении воздушной тревоги.

«Конечно же это фейк», — написал губернатор.

Глава города подчеркнул, что о подобном решении сообщил бы лично. Он добавил, что подобных провокаций будет еще много, поэтому рекомендовал доверять только официальной информации.

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Ранее Развожаев продлил высокий (желтый) уровень террористической опасности в Севастополе до 11 января.

Политика,Михаил Развожаев,
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