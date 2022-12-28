«Это фейк»: глава Севастополя отреагировал на «новость» на городском сайте

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал фейком и провокацией информацию, размещенную на сайте городского фонда содействия капремонту, о введении комендантского часа в городе в новогоднюю ночь.

По словам Развожаева, сайт был взломан и на нем разместили ложную «новость» о принятом решении ввести комендантский час в новогоднюю ночь. В сообщении злоумышленников говорилось, что с 22:00 31 декабря 2022 года по 6:00 1 января 2023 года будет запрещено находиться на улицах, исключая необходимость добраться к бомбоубежищу при объявлении воздушной тревоги.