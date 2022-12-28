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32 минуты назад

Лавров: Россия хочет закончить конфликт на Украине как можно раньше

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Россия хотела бы разрешить ситуацию вокруг Украины и закончить развязанную Западом войну как можно раньше, у Москвы приоритет – защита граждан и сохранение жизней солдат, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.

Лавров: Россия хочет закончить конфликт на Украине как можно раньше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы народ терпеливый, будем защищать наших соотечественников, граждан, земли, которые столетиями были русскими, исходя из этих приоритетов», – передает ТАСС слова министра.

Ранее Лавров заявил, что Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания новых угроз.

Политика,СВО,Сергей Лавров,Первый канал,
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