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40 минут назад

Лавров: США по дипканалам заявили, что не направят на Украину специалистов по ЗРК Patriot

RT на русском

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале заявил, что США по дипканалам заявили о нежелании направлять на Украину американских специалистов для использования ЗРК Patriot и напрямую воевать с Россией.

Лавров: США заявили, что не направят на Украину специалистов по ЗРК Patriot
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что Москва поинтересовалась у Вашингтона по сохраняющимся каналам, означает ли решение передать Киеву батарею Patriot то, что на Украине будут присутствовать американские специалисты.

«Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России», — сказал Лавров.

Также министр добавил, что, согласно заверениям американской стороны, батарея Patriot на Украине будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военные не освоят эту технологию.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в способности российской армии справиться с американскими ЗРК Patriot в случае, если они будут поставлены на Украину.

21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал выделение Украине дополнительного транша в размере $1,85 млрд и ЗРК Patriot.

Политика,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,Владимир Путин,Первый канал,
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