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38 минут назад

Россия доверила ремонт своих судов Ирану

Lenta.ru

Специалисты иранской морской промышленной компании «Садра» начали ремонт российского сухогруза в порту на Каспии, пишет портал UrduPoint.

Россия доверила ремонт своих судов Ирану
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Москва впервые доверила ремонт своих судов Ирану. Специалисты из этой страны зафиксировали повреждения сухогруза, полученные при столкновении со льдом на Волге.

«Впервые в Каспийский комплекс Иранской морской промышленной компании "Садра" для ремонта и модернизации зашло судно из России», — отметило издание.

Ранее стало известно, что Россия и Иран занимаются созданием нового трансконтинентального торгового коридора от востока Европы до Индийского океана протяженностью в 3000 километров. По оценкам экспертов, страны вложат в этот проект до 25 миллиардов долларов.

Десятки российских и иранских судов, в том числе с подсанкционными грузами, уже курсируют по новому маршруту. «Если какая-либо организация будет причастна к нарушению наших санкций в отношении помощи России или в любой другой сфере, в которой санкциям подвергся Иран, против них тоже введут санкции», — прокомментировал это специальный представитель США в Иране Роберт Малли.

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