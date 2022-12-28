Россия доверила ремонт своих судов Ирану

Москва впервые доверила ремонт своих судов Ирану . Специалисты из этой страны зафиксировали повреждения сухогруза, полученные при столкновении со льдом на Волге.

Ранее стало известно, что Россия и Иран занимаются созданием нового трансконтинентального торгового коридора от востока Европы до Индийского океана протяженностью в 3000 километров. По оценкам экспертов, страны вложат в этот проект до 25 миллиардов долларов.

Десятки российских и иранских судов, в том числе с подсанкционными грузами, уже курсируют по новому маршруту. «Если какая-либо организация будет причастна к нарушению наших санкций в отношении помощи России или в любой другой сфере, в которой санкциям подвергся Иран, против них тоже введут санкции», — прокомментировал это специальный представитель США в Иране Роберт Малли.