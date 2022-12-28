Лавров рассказал об официальном отказе США от прямой войны с Россией

«Сейчас мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность ее использования, что [на Украине] будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России», — рассказал министр об отказе от прямой войны.