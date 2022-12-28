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57 минут назад

Сенатор Цеков предложил лишить уехавших из России граждан имущества

Москва24

Член Совета Федерации РФ от Республики Крым Сергей Цеков предложил через суд конфисковать имущество некоторых уехавших из страны граждан. Об этом сообщает News.ru.

Сенатор Цеков предложил лишить уехавших из России граждан имущества
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что изъятые владения должны достаться участникам специальной военной операции на Украине.

"Эти либералы и предатели должны лишиться в России всего. Все имущество через суд необходимо конфисковать и пустить на помощь бойцам в зоне СВО. И у Пугачевой тоже надо, это будет всем хорошим уроком", – сказал сенатор.

Также он подчеркнул, что "поливание своей Родины грязью" должно подвергаться порицанию как в обществе, так и со стороны государства.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что покинувших Россию граждан следует не пускать обратно "до конца их дней", поскольку они являются предателями. Также, по его словам, их следует полностью лишить их источников доходов в РФ.

Политика,Сергей Цеков,Дмитрий Медведев,Совет Федерации,Совет безопасности РФ,
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