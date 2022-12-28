«После того, как состоялся госпереворот на Украине, оркестрированный Вашингтоном и, по сути дела, поддержанный Евросоюзом . И после того, как Минские договоренности, как теперь уже окончательно выясняется, никто не собирался выполнять, госпожа экс-канцлер Германии Ангела Меркель вновь это подтвердила», — сказал он.

Ранее Меркель в интервью Die Zeit назвала Минские соглашения «попыткой дать Киеву время, чтобы стать сильнее». По ее словам, все понимали, что конфликт был лишь заморожен и оставался не решенным, но договор дал Украине «бесценное время». Также Меркель заявила, что в 2014 году страны НАТО не смогли бы оказать Киеву ту поддержку, что оказывают сейчас.