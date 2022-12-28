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1 час назад

Лавров: Запад уже давно объявил РФ войну

Елена Прошина

Страны Запада во главе с США объявили войну России еще в 2014 году. Об этом в эфире Первого канала заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Лавров отметил, что «коллективный Запад во главе с ядерной державой — США» воюет с Россией и объявили они РФ «эту войну достаточно давно».

«После того, как состоялся госпереворот на Украине, оркестрированный Вашингтоном и, по сути дела, поддержанный Евросоюзом. И после того, как Минские договоренности, как теперь уже окончательно выясняется, никто не собирался выполнять, госпожа экс-канцлер Германии Ангела Меркель вновь это подтвердила», — сказал он.

Ранее Меркель в интервью Die Zeit назвала Минские соглашения «попыткой дать Киеву время, чтобы стать сильнее». По ее словам, все понимали, что конфликт был лишь заморожен и оставался не решенным, но договор дал Украине «бесценное время». Также Меркель заявила, что в 2014 году страны НАТО не смогли бы оказать Киеву ту поддержку, что оказывают сейчас.

Политика,Видео,Ангела Меркель,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,ЕС,Первый канал,
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