Россия ответила на высылку дипломата из Литвы

Москва выразила протест Вильнюсу из-за необоснованной высылки сотрудника посольства России в республике. Об этом сказано в Telegram-канале МИД России.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В заявлении ведомства говорится, что в качестве ответного действия один из дипломатов литовского посольства объявлен персоной нон грата. Уточняется, что он должен покинуть Россию в течение пяти дней.