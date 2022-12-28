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39 минут назад

Захарова высмеяла назначение сексолога послом Украины в Болгарии

Никита Бородкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла назначение сексолога Олеси Илащук новым послом Украины в Болгарии. В своем Telegram-канале она напомнила, что совсем недавно новоиспеченный дипломат была специалистом по «орально-мануальным ласкам».

Захарова высмеяла назначение сексолога послом Украины в Болгарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Еще недавно Олеся Илащук была, как заявлялось в рекламных материалах, специалистом по «орально-мануальным ласкам». Сегодня она посол Украины в Болгарии. Удивлены? Вот и зря. Именно этим и занимается украинская как бы дипломатия во главе с бункерным на мировой арене», — написала Захарова.

Представитель ведомства подчеркнула, что отношение к украинским дипломатам в мире сейчас следующее: «дать денег, подержать Зеленского за тыл, использовать Украину как средство предохранения от России».

Напомним, что украинские СМИ сообщали, что назначенная на пост посла Украины в Болгарии Илащук не имеет релевантного опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях. До назначения она позиционировала себя как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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