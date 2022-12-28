Захарова высмеяла назначение сексолога послом Украины в Болгарии

«Еще недавно Олеся Илащук была, как заявлялось в рекламных материалах, специалистом по «орально-мануальным ласкам». Сегодня она посол Украины в Болгарии. Удивлены? Вот и зря. Именно этим и занимается украинская как бы дипломатия во главе с бункерным на мировой арене», — написала Захарова.