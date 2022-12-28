Лавров не нашел логики в суждениях Байдена о третьей мировой

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1 час назад

Лавров: Киссинджер откровенно признал ведение войны Западом против России

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Бывший госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности Генри Киссинджер признал, что коллективный Запад во главе с США ведет войну против России на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью на Первом канале.

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Фото: ТАССТАСС

В МИД заявили, что ознакомились со статьей Киссинджера под названием «Как избежать новой мировой войны» для журнала The Spectator об урегулировании украинского конфликта. Лавров обратил внимание на фразу: две ядерные державы состязаются за то, кому достанется неядерная Украина. Глава МИД России назвал эту фразу прямым указанием на то, кто с кем воюет, передает ТАСС.

Он добавил, что с Россией «воюет коллективный Запад во главе с ядерной державой – США», и это противостояние было объявлено после государственного переворота в Киеве.

Политика,Генри Киссинджер,Сергей Лавров,МИД России,Первый канал,
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