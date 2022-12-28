Лавров рассказал об «абсолютном приоритете» России в ходе СВО

Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции на Украине, «абсолютным приоритетом» при этом является безопасность жителей новых регионов страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

«Мы намерены обеспечить выполнение целей специальной военной операции», — подчеркнул министр, напоминая о словах президента РФ Владимира Путина о том, что «наш абсолютный приоритет - четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы».

Также, по его словам, российская сторона ставит задачей обеспечить безопасность проживающих на этих территориях людей, а также «недопущение создания и сохранения на украинской территории каких-либо угроз» для России.