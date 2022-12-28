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27 минут назад

Лавров рассказал об «абсолютном приоритете» России в ходе СВО

Газета.Ru

Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции на Украине, «абсолютным приоритетом» при этом является безопасность жителей новых регионов страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

«Мы намерены обеспечить выполнение целей специальной военной операции», — подчеркнул министр, напоминая о словах президента РФ Владимира Путина о том, что «наш абсолютный приоритет - четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы».

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Также, по его словам, российская сторона ставит задачей обеспечить безопасность проживающих на этих территориях людей, а также «недопущение создания и сохранения на украинской территории каких-либо угроз» для России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что только реализация целей российской спецоперации способна вернуть русским людям и представителям других национальностей на Украине их права на свободное общение на родном языке, сохранение своей исторической памяти и восстановление верховенства закона и уважения прав человека.

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