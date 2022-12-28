"Адольф гордился бы": Захарова ответила Каллас на слова о беженцах с Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас об украинских беженцах доказывают "расчеловечивание Запада".
Ранее Каллас заявила, что Эстония выступает против формирования на ее территории общины беженцев с Украины, не владеющих эстонским языком.
Она назвала беженцев "болью и радостью Эстонии", поскольку те получают "доступ к системе пособий и оказывают конкретное влияние на эстонских налогоплательщиков".
"Кая, Адольф вами гордился бы. Без вас было бы намного сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада. Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека", - написала дипломат в среду в своем Telegram-канале.