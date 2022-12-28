"Адольф гордился бы": Захарова ответила Каллас на слова о беженцах с Украины

"Кая, Адольф вами гордился бы. Без вас было бы намного сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада. Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека", - написала дипломат в среду в своем Telegram-канале.