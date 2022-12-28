В Кремле раскрыли детали новогоднего обращения президента

Президент России Владимир Путин обратится к россиянам с традиционным новогодним поздравлением, изменений формата не планируется. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что в администрации президента не раскрывают, как и когда записывается новогоднее обращение Путина, однако покажут его традиционно в полночь.

«Каждое новогоднее обращение президента, конечно, несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что видеопоздравление будет традиционно записано на фоне Кремля, каких-либо изменений «интерьера» не планируется.