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55 минут назад

В Кремле раскрыли детали новогоднего обращения президента

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин обратится к россиянам с традиционным новогодним поздравлением, изменений формата не планируется. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле раскрыли детали новогоднего обращения президента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Кремля подчеркнул, что в администрации президента не раскрывают, как и когда записывается новогоднее обращение Путина, однако покажут его традиционно в полночь.

«Каждое новогоднее обращение президента, конечно, несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что видеопоздравление будет традиционно записано на фоне Кремля, каких-либо изменений «интерьера» не планируется.

Напомним, что ранее сам Путин рассказывал, что постарается встретить новый 2023 год в кругу своих близких и посмотрит по телевизору свое новогоднее поздравление для россиян.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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