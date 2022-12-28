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7 минут назад

Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Говорит Москваиещё 1

Первый замруководителя администрации президента России ознакомился с условиями работы атомной электростанции. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе рабочего визита в Запорожскую область проверил работу ЗАЭС. Наибольшее внимание обращено на вопросы обеспечения безопасности станции, а также на меры, которые приняты для повышения надёжности и работоспособности АЭС», — подчеркнул Рогов.

Ранее в «Росатоме» заявили о повышении надёжности Запорожской АЭС. Для этого принят комплекс мер, отметил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв. По его словам, в частности, специалисты занимаются теплоснабжением и обеспечением устойчивого состояния объекта.

Политика,Владимир Рогов,Алексей Лихачев,Сергей Кириенко,Администрация Президента РФ,Росатом,
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