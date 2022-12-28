Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС

«Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе рабочего визита в Запорожскую область проверил работу ЗАЭС. Наибольшее внимание обращено на вопросы обеспечения безопасности станции, а также на меры, которые приняты для повышения надёжности и работоспособности АЭС», — подчеркнул Рогов.