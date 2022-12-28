Раскрыта причина отмены поездки Путина в Псковскую область

Президент России Владимир Путин отменил поездку 28 декабря в Псковскую область из-за погодных условий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Он также добавил, что участие в открытии завода «Титан-Полимер» он примет в режиме видеоконференции.

«Он сегодня должен был вечером лететь в Псковскую область, в командировку, но в итоге по летным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода "Титан-Полимер"», - сказал представитель Кремля.

По его словам, на новом заводе будет выпускаться полимерная продукция, которая используется и в фармацевтических целях, и для производства различных видов упаковок. Он подчеркнул, что это важное и высокотехнологичное производство.