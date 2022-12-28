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10 минут назад

В Кремле рассказали о деталях новогоднего обращения президента

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что формат новогоднего обращения Владимира в этом году меняться не будет.

В Кремле раскрыли детали новогоднего обращения президента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы никогда не рассказываем, когда записывается новогоднее поздравление президента. Президент традиционно в полночь обратиться к россиянам и поздравит. Каждое поздравление несет отпечаток ушедшего года и содержит посылы к начавшемуся», — рассказал Песков.

Песков добавил, что в этом году не планируется никаких изменений в плане «интерьера» обращения Путина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует поздравлять президента Соединенных Штатов Джо Байдена с Новым годом.

Представитель Кремля также добавил, что пока не может сказать точно, относится ли это ко всем недружественным России странам. До этого Песков, отвечая на вопрос, будет ли глава государства Владимир Путин говорить в своем новогоднем поздравлении к гражданам про специальную военную операцию (СВО) на Украине, призвал дождаться обращения президента.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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