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17 минут назад

Володин рассказал о вступающих в силу в новом году законах

Лера Букина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о повышении с 1 января минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, а также о появлении в предстоящем году «золотого стандарта» школьного образования, передает телеграм-канал Думы.

Он подчеркнул, что благодаря увеличению МРОТ и прожиточного минимума социальные пособия вырастут. По словам Володина, в стране ожидается появление единых условий для выплат семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей, указал спикер Госдумы.

Кроме того, с начала следующего года вступает в силу закон о федеральных основных общеобразовательных программах (ФООП), а также закон о создании Социального фонда. Так, получение господдержки упростится, поскольку теперь пособия будут назначать в автоматическом режиме или по одному заявлению.

Компании смогут оплачивать налоги через единый налоговый счет – соответствующий закон тоже вступит в силу в 2023 году. Он также позволит детям-сиротам зарегистрироваться по адресу местной администрации, а родителям детей-инвалидов - бесплатно находиться с ними в стационаре.

В России ранее были приняты законы, которые устанавливают МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рубля, прожиточный минимум - 14 375 рублей. Кроме того, в стране приняли закон, предполагающий введение единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, которым обеспечивается ежемесячная выплата.

Политика,Видео,Вячеслав Володин,Фонд социального страхования РФ,Госдума,
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