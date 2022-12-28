Володин рассказал о вступающих в силу в новом году законах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о повышении с 1 января минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, а также о появлении в предстоящем году «золотого стандарта» школьного образования, передает телеграм-канал Думы.

Он подчеркнул, что благодаря увеличению МРОТ и прожиточного минимума социальные пособия вырастут. По словам Володина, в стране ожидается появление единых условий для выплат семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей, указал спикер Госдумы.

Кроме того, с начала следующего года вступает в силу закон о федеральных основных общеобразовательных программах (ФООП), а также закон о создании Социального фонда. Так, получение господдержки упростится, поскольку теперь пособия будут назначать в автоматическом режиме или по одному заявлению.

Компании смогут оплачивать налоги через единый налоговый счет – соответствующий закон тоже вступит в силу в 2023 году. Он также позволит детям-сиротам зарегистрироваться по адресу местной администрации, а родителям детей-инвалидов - бесплатно находиться с ними в стационаре.