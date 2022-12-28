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5 минут назад

Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в новом году

Российская Газета

С 1 января повысятся МРОТ (до 16242 рублей) и прожиточный минимум (до 14375 рублей). Об этих и других изменениях, вступающих в силу с Нового года, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале палаты.

Володин рассказал о вступающих в силу в новом году законах
Фото: ТАССТАСС

Повышение "минималок", по его словам, приведет к росту социальных пособий.

"Появятся единые условия для выплат семьям с детьми. На ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из маткапитала вне зависимости от количества детей", - заявил он.

Ещё один закон - об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в одну структуру. Вячеслав Володин отметил, что создание Социального фонда упростит получение господдержки: "Пособия будут назначаться автоматически либо по одному заявлению".

Кроме того, повысятся максимальные размеры выплат на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, добавил спикер.

Другие законы, которые заработают с января:

вводится единый налоговый платеж - компании смогут заплатить налоги через единый налоговый счет;

собственники квартиры смогут оперативно узнать, кто прописан в жилье без их разрешения, что поможет защититься от мошенников;

родителям детей-инвалидов разрешат бесплатно находиться в стационаре с ними;

вступят в силу нормы о "золотом" едином стандарте качества знаний, ниже этого уровня преподавать нельзя. Этот же закон предполагает введение госзаказа на учебники;

тяжелобольных детей смогут лечить за счет фонда "Круг добра" (плюс 21 млрд рублей ежегодно);

дети-сироты смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации.

Политика,Вячеслав Володин,Фонд социального страхования РФ,Госдума,
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