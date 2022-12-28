В МИД РФ назвали кибервойска Украины инструментом НАТО

В МИД России считают, что Украина по факту утратила свой "цифровой суверенитет", а украинская IT-армия - это натовский инструмент. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости.

"В лице так называемой украинской IT-армии мы имеем дело не с доморощенными хакерами, а со всей кибермощью Североатлантического альянса, который предпринимает неустанные попытки проверить Россию на прочность "под флагом" проукраинских хакерских группировок", - отметил он.

По словам Сыромолотова, Москве не стоит недооценивать угрозы безопасности, которые исходят из информационного пространства Украины.

"В условиях фактической утраты Киевом цифрового суверенитета "кибервойска" Украины - это, по сути, натовский инструмент", - подчеркнул он.