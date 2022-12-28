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22 минуты назад

В МИД РФ назвали кибервойска Украины инструментом НАТО

Газета.Ru

В МИД России считают, что Украина по факту утратила свой "цифровой суверенитет", а украинская IT-армия - это натовский инструмент. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости.

В МИД РФ назвали кибервойска Украины инструментом НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В лице так называемой украинской IT-армии мы имеем дело не с доморощенными хакерами, а со всей кибермощью Североатлантического альянса, который предпринимает неустанные попытки проверить Россию на прочность "под флагом" проукраинских хакерских группировок", - отметил он.

По словам Сыромолотова, Москве не стоит недооценивать угрозы безопасности, которые исходят из информационного пространства Украины.

"В условиях фактической утраты Киевом цифрового суверенитета "кибервойска" Украины - это, по сути, натовский инструмент", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Национальные кибернетические силы Великобритании генерал-лейтенант ведет набор специалистов со знанием русского языка для проведения хакерских атак против враждебных государств. 10 декабря замглавы МИД Российской Федерации Олег Сыромолотов заявил, что США планируют потратить на кибератаки неугодных правительств в 2023 году $11 млрд.

Политика,Олег Сыромолотов,МИД России,НАТО,
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