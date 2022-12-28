Захарова высказалась о призывах Киева исключить Россию из ООН

«Это надо просто принимать к сведению, соответственно выстраивать свою политику нам, просто учитывая эти факты. Но прислушиваться к этим болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути, логики или понимания того, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит», - подчеркнула она.