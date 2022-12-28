Захарова высказалась о призывах Киева исключить Россию из ООН

«Собака лает, караван идет» - так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призывы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы исключить Россию из ООН. Об этом сообщает радиостанция Sputnik.
По мнению Захаровой, России никак не нужно реагировать на подобные призывы.
«Ничего не делать. Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать», - сказала Захарова.
Захарова напомнила, что Украина за свою историю переживала разных деятелей и «мерзавцев» там было немало, которые полностью развалили страну.
«Это надо просто принимать к сведению, соответственно выстраивать свою политику нам, просто учитывая эти факты. Но прислушиваться к этим болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути, логики или понимания того, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит», - подчеркнула она.
Ранее Дмитрий Кулеба призвал государства-члены ООН поднять вопрос о легитимности пребывания России в ООН, лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить из организации. По его словам, РФ незаслуженно является постоянном членом Совбеза. На этом основании Украина собирается инициировать «комплексный процесс» по исключению России.