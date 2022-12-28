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16 минут назад

Захарова ответила поговоркой на призывы Киева исключить РФ из состава ООН

Елена Прошина

«Собака лает, караван идет» - так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призывы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы исключить Россию из ООН. Об этом сообщает радиостанция Sputnik.

Захарова высказалась о призывах Киева исключить Россию из ООН
Фото: ТАССТАСС

По мнению Захаровой, России никак не нужно реагировать на подобные призывы.

«Ничего не делать. Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать», - сказала Захарова.

Захарова напомнила, что Украина за свою историю переживала разных деятелей и «мерзавцев» там было немало, которые полностью развалили страну.

«Это надо просто принимать к сведению, соответственно выстраивать свою политику нам, просто учитывая эти факты. Но прислушиваться к этим болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути, логики или понимания того, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит», - подчеркнула она.

Ранее Дмитрий Кулеба призвал государства-члены ООН поднять вопрос о легитимности пребывания России в ООН, лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить из организации. По его словам, РФ незаслуженно является постоянном членом Совбеза. На этом основании Украина собирается инициировать «комплексный процесс» по исключению России.

Политика,Дмитрий Кулеба,Мария Захарова,МИД России,Совбез ООН,ООН,
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