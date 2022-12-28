В Госдуме предупредили Польшу о последствиях вторжения на Украину

В случае вторжения на Украину, Польша может столкнуться с риском потери государственности, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет. Об этом пишет Ura.ru.

По его словам, в случае если Польша введет свои войска на территорию Украины, то она станет законной целью для российских военных и одной из сторон конфликта. В этом случае Варшава рискует потерять свою государственность.

«Считаю, что в случае принятия решения президентом Польши Анджеем Дудой о вводе регулярных польских войск для оккупации территории Украины, поляки гарантированно для России станут законной мишенью и одной из сторон конфликта. Что за собой повлечет кардинальные изменения стратегии боевых действий и самого характера ведения войны», — сказал Шеремет.

Он подчеркнул, что в этом случае Россия будет применять оружие, обладающее значительно большим поражающим и разрушительным действием.

«Поэтому далеко идущие имперские амбиции Анджея Дуды, простирающиеся не только на территории западной Украины, но и современной Белоруссии, могут обернуться полной потерей государственности для самой Польши», — добавил политик.