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2 часа назад

Захарова ответила на переименование улицы в Изюме словами из песни Высоцкого

Никита Бородкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение переименовать улицу Владимира Высоцкого в улицу Стива Джобса в Изюме, вспомнила цитату из песни «Диалог у телевизора», Об этом сообщает ТАСС.

Захарова ответила на переименование улицы в Изюме словами из песни Высоцкого
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Изюме улицу Владимира Высоцкого переименовали в улицу Стива Джобса. Наверное, не могут простить поэту пророческие строки: "ой, Вань, гляди, какие клоуны"», — заявила Захарова.

В украинском городе переименовали улицу Цоя

Напомним, что 26 декабря власти Изюма решили переименовать 19 улиц в рамках компании по «дерусификации». Ранее они уже решили сменить названия 22 топонимов, в том числе улицы Суворова и Пушкинской — им присвоили имена Симона Петлюры и Степана Бандеры.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов. В последнее время Киев и региональные администрации активно борются с любыми упоминаниями России и ее культуры.

Политика,Степан Бандера,Мария Захарова,МИД России,
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