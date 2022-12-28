Захарова ответила на переименование улицы в Изюме словами из песни Высоцкого

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , комментируя решение переименовать улицу Владимира Высоцкого в улицу Стива Джобса в Изюме, вспомнила цитату из песни «Диалог у телевизора», Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что 26 декабря власти Изюма решили переименовать 19 улиц в рамках компании по «дерусификации». Ранее они уже решили сменить названия 22 топонимов, в том числе улицы Суворова и Пушкинской — им присвоили имена Симона Петлюры и Степана Бандеры .

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов. В последнее время Киев и региональные администрации активно борются с любыми упоминаниями России и ее культуры.