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6 минут назад

Захарова высказалась о призывах Киева исключить Россию из ООН

Lenta.ruиещё 1

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призывы Киева исключить Россию из Организации Объединенных Наций (ООН). По ее мнению, реагировать на них не нужно. Такое заявление она сделала в эфире радио Sputnik.

Захарова высказалась о призывах Киева исключить Россию из ООН
Фото: ТАССТАСС

Отвечая на вопрос ведущего о том, как России стоит реагировать на подобные заявления со стороны Киева, представитель МИД заявила, что ничего делать не нужно.

«Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать», — считает она.

Захарова напомнила, что Украина переживала разных деятелей в своей истории, которые «полностью развалили страну» и подвинули ее на край катастрофы». Она подчеркнула, что в таких призывах нет «никакой исторической сути или логики и даже понимания, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит».

26 декабря министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из ООН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о намерении страны поставить вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН. В то же время власти Украины хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН.

Политика,Дмитрий Кулеба,Мария Захарова,МИД России,Совбез ООН,ООН,
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