Запад хочет начать войну чужими руками, поэтому для этого ему нужно развязать прямой конфликт между Сербией и непризнанной республикой Косово. В этом в беседе с Ura.ru уличил Запад член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош.

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«Запад приступил к реализации стратегии прокси-войны, войны чужими руками, которая будет вскоре развязана со стороны косовских сил против Сербии. Цель — дестабилизация Сербской республики, цветная революция и переход этой страны во внешний контроль Запада», — назвал он цель Запада.

Бартош также заявил, что решение президента Сербии Александра Вучича перевести войска в высокую степень боевой готовности является правильным шагом. По его мнению, Западу нужно показать, что Сербия так просто не сдастся.

Эксперт подчеркнул, что Россия была и будет на стороне Сербии, но практических возможностей оказать помощь сейчас немного. Он указал, что Сербия находится в окружении стран НАТО и не имеет выхода к морю. Тем не менее Москва будет искать все возможные способы для ее поддержки, заключил Бартош.