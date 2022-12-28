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30 минут назад

В России уличили Запад в попытках начать войну между Сербией и Косово

Lenta.ruиещё 2

Запад хочет начать войну чужими руками, поэтому для этого ему нужно развязать прямой конфликт между Сербией и непризнанной республикой Косово. В этом в беседе с Ura.ru уличил Запад член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош.

В России уличили Запад в попытках начать войну между Сербией и Косово
Фото: ТАССТАСС

«Запад приступил к реализации стратегии прокси-войны, войны чужими руками, которая будет вскоре развязана со стороны косовских сил против Сербии. Цель — дестабилизация Сербской республики, цветная революция и переход этой страны во внешний контроль Запада», — назвал он цель Запада.

Бартош также заявил, что решение президента Сербии Александра Вучича перевести войска в высокую степень боевой готовности является правильным шагом. По его мнению, Западу нужно показать, что Сербия так просто не сдастся.

Эксперт подчеркнул, что Россия была и будет на стороне Сербии, но практических возможностей оказать помощь сейчас немного. Он указал, что Сербия находится в окружении стран НАТО и не имеет выхода к морю. Тем не менее Москва будет искать все возможные способы для ее поддержки, заключил Бартош.

Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с «Лентой.ру» заявила, что военные столкновения между Сербией и Косово могут возникнуть из-за случайных провокаций или непреднамеренного начала боевых действий. При этом она убеждена, что международные силы, дислоцированные в Косово, предотвратят столкновения.

Политика,Александр Бартош,Александр Вучич,Академия военных наук,ИМЭМО РАН,НАТО,
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