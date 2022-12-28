Минцифры выступило против запрета на выезд из страны для IT-специалистов

"Считаем, что здесь ограничений никаких не нужно, более того, наверное, в этой ситуации они будут вредными. Наоборот, мы хотим сказать, что ребята, те, кто уехал, – возвращайтесь, спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании", – заявил он.

В СМИ ранее появилась информация о том, что один из депутатов выступил с инициативой запретить выезд из страны IT-специалистам.

До этого член Совфеда и соавтор инициативы Андрей Клишас заявил, что законопроект об ограничении удаленной работы для уехавших из России граждан могут внести в Госдуму в ближайшее время. Источники в одном из СМИ допустили, что проект может быть принят уже до конца этого года.