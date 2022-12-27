Косачев назвал Евросоюз главным провалом года

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что главным провалом 2022 года является Евросоюз. Об этом сообщают «Известия».
«Главным провалом года я бы назвал Евросоюз и, пожалуй, его лидера – Германию. От самостоятельности и повышения роли ЕС, о которой довольно робко и абстрактно некоторое время говорил президент Франции Эммануэль Макрон, не осталось даже намеков», – заявил он.
Он также добавил, что Европа фактически утратила свою субъектность на международной арене, при том как в сфере безопасности, так и в плане дипломатии. По словам Косачева, стремясь сохранить своё господство, США «деевропеизировали» Европу.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ не будет поддерживать нормальные отношения с Россией, пока та продолжает проведение СВО.