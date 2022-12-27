Косачев назвал Евросоюз главным провалом года

«Главным провалом года я бы назвал Евросоюз и, пожалуй, его лидера – Германию. От самостоятельности и повышения роли ЕС, о которой довольно робко и абстрактно некоторое время говорил президент Франции Эммануэль Макрон, не осталось даже намеков», – заявил он.