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30 минут назад

Косачев назвал Евросоюз главным провалом года

Елена Прошина

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что главным провалом 2022 года является Евросоюз. Об этом сообщают «Известия».

Косачев назвал Евросоюз главным провалом года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главным провалом года я бы назвал Евросоюз и, пожалуй, его лидера – Германию. От самостоятельности и повышения роли ЕС, о которой довольно робко и абстрактно некоторое время говорил президент Франции Эммануэль Макрон, не осталось даже намеков», – заявил он.

Он также добавил, что Европа фактически утратила свою субъектность на международной арене, при том как в сфере безопасности, так и в плане дипломатии. По словам Косачева, стремясь сохранить своё господство, США «деевропеизировали» Европу.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ не будет поддерживать нормальные отношения с Россией, пока та продолжает проведение СВО.

Политика,Анналена Бербок,Эммануэль Макрон,Константин Косачев,Совет Федерации,ЕС,
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