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1 час назад

Посла России пригласили в болгарский МИД обсудить актуальные вопросы

ТАСС

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова приглашена на разговор в болгарский МИД по актуальным вопросам. Об этом глава российского дипломатического представительства сообщила во вторник в ответ на вопрос ТАСС.

Посла России пригласили в МИД Болгарии на разговор
Фото: ТАССТАСС

"Меня пригласили в четверг в МИД обсудить актуальные вопросы, основная тема, полагаю, будет касаться проблем с изучением болгарского языка в новых регионах России, о чем уже говорили в болгарском парламенте. Также, вероятно, будет обсуждаться вопрос о болгарском журналисте Христо Грозеве, которого МВД России объявило в розыск", - сообщила Митрофанова.

Болгарское национальное телевидение со ссылкой на официальный ответ МИД Болгарии на запрос телекомпании проинформировало, что посла России пригласили в МИД в связи "с объявлением МВД России в федеральный розыск болгарского журналиста Христо Грозева, который занимается расследованиями", и в связи с "запретом на изучение болгарского языка" в ряде бывших районов Украины.

В Болгарии пригрозили послу РФ из-за объявления Христо Грозева в розыск

Ранее политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" потребовала острой реакции властей на решение МВД России объявить в розыск болгарского журналиста, работающего на издание Bellingcat (признано в РФ СМИ-иноагентом). Соответствующее заявление опубликовал во вторник на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) лидер партии, бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

В понедельник МВД России сообщило на своем сайте, что Грозев "разыскивается по статье УК РФ", а журналист в сообщении в "Твиттере", сообщил, что "понятия не имеет, на каком основании был объявлен в "розыск".

Политика,Христо Грозев,Элеонора Митрофанова,МВД России,
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