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25 минут назад

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть

ТАСС

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Указ будет действовать до 1 июля 2023 года. Запрет на поставки нефти и нефтепродуктов из РФ будет действовать с 1 февраля 2023 года.

Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент запретил поставки нефти и нефтепродуктов из РФ тем, кто прописывает в контрактах потолок цен. Также Путин запретил поставлять нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.

Поставки российских нефти и нефтепродуктов в страны, которые ввели потолок цен, будут возможны только на основании спецрешения Путина.

Озвучены ответные меры России на введение потолка цен на нефть

Мониторинг за соблюдением указа президента РФ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть будет вести Минэнерго.

Политика,Владимир Путин,
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