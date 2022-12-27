Бербок заявила о невозможности нормальных отношений с РФ

У Германии не может быть нормальных отношений с Россией. Об этом заявила Федеральный министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Мы должны четко понимать: с <…> Россией не может быть нормальных отношений. <…> Мы будем постепенно ужесточать санкции против России», — заявила министр в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

Она также подчеркнула, что ФРГ будет оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется. Германия будет продолжать предоставлять оружие и финансы Киеву.