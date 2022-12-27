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1 час назад

Бербок: с Россией не может быть нормальных отношений

Ura.Ru

У Германии не может быть нормальных отношений с Россией. Об этом заявила Федеральный министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Бербок заявила о невозможности нормальных отношений с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы должны четко понимать: с <…> Россией не может быть нормальных отношений. <…> Мы будем постепенно ужесточать санкции против России», — заявила министр в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

Она также подчеркнула, что ФРГ будет оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется. Германия будет продолжать предоставлять оружие и финансы Киеву.

Потомки Бисмарка раскритиковали Бербок

Запад начал оказывать поддержку Киеву после начала спецоперации РФ на территории страны с 24 февраля. Тем не менее сообщалось, что конфликт истощает Европу. Также читатели немецкой газеты осудили главу МИД Германии Анналены Бербок за слова о продолжении конфликта между РФ и Украиной.

Политика,Анналена Бербок,
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