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1 час назад

Посол РФ Боцан-Харченко в Сербии назвал опасной ситуацию вокруг Косово

Газета.Ruиещё 2

Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что ситуация вокруг Косово накаляется и развивается «по очень опасному сценарию». Об этом Боцан-Харченко сказал в эфире телеканала «Звезда».

Посол РФ в Сербии назвал опасной ситуацию вокруг Косово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ситуация накаляется, развивается по очень и очень опасному сценарию. Провокация может быть любая», — считает он.

Ранее президент Сербии Александар Вучич обвинил мировое сообщество в эскалации конфликта в Косово и Метохии. По словам Вучича, власти непризнанного Косово желают прогнать сербов, проживающих на этой территории.

Президент Сербии заявил, что комментарии Европейского союза по ситуации с Косово вызвали у него лишь «стыд». Он также задался вопросом, почему стороны так истерично настаивали на разборе баррикад со стороны сербов.

WP: сербы начали возводить новые блокпосты на севере Косово

До этого журналисты сообщали, что в Косовска-Митровице на севере непризнанного Косово появились новые заградительные сооружения. СМИ отмечали, что за их установкой стоят сербы, они возвели блокпосты с помощью различных грузовых автомобилей.

Политика,Александар Вучич,ЕС,
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