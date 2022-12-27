Посол РФ в Сербии назвал опасной ситуацию вокруг Косово

Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что ситуация вокруг Косово накаляется и развивается «по очень опасному сценарию». Об этом Боцан-Харченко сказал в эфире телеканала «Звезда».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ситуация накаляется, развивается по очень и очень опасному сценарию. Провокация может быть любая», — считает он.

Ранее президент Сербии Александар Вучич обвинил мировое сообщество в эскалации конфликта в Косово и Метохии. По словам Вучича, власти непризнанного Косово желают прогнать сербов, проживающих на этой территории.

Президент Сербии заявил, что комментарии Европейского союза по ситуации с Косово вызвали у него лишь «стыд». Он также задался вопросом, почему стороны так истерично настаивали на разборе баррикад со стороны сербов.