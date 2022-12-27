"Не нужно на перстнях акцентироваться, это просто такой новогодний сувенир, ничего там особенного нет", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что для неформальной встречи лидеров было подготовлено девять перстней с поздравлением к Новому году и эмблемой СНГ. В частности, на руке Александра Лукашенко в первый день саммита было именно такое кольцо.