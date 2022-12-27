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38 минут назад

Песков назвал новогодними сувенирами подаренные лидерам СНГ перстни

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник в беседе с журналистами назвал новогодними сувенирами перстни, подаренные лидерам СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге.

"Не нужно на перстнях акцентироваться, это просто такой новогодний сувенир, ничего там особенного нет", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее в Telegram-каналах крупные перстни, подаренные лидерам СНГ, прозвали "кольцами всевластия" по аналогии с атрибутами из вселенной Толкина.

Лидеры стран СНГ на неформальном саммите получили «клубные кольца»

Песков также выразил точку зрения, что глава государства Владимир Путин не будет носить перстень.

Ранее близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что для неформальной встречи лидеров было подготовлено девять перстней с поздравлением к Новому году и эмблемой СНГ. В частности, на руке Александра Лукашенко в первый день саммита было именно такое кольцо.

Политика,Видео,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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