Кабмин проведет проверку расходования средств на военные нужды

Правительство России проведет проверку расходования средств на военные нужды. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, открывая заседание координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов.
"Значимый вопрос - контроль за использованием бюджетных средств, которые выделяются на проведение специальной военной операции. Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружений, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов", - сказал глава кабмина.