Кабмин проведет проверку расходования средств на военные нужды

"Значимый вопрос - контроль за использованием бюджетных средств, которые выделяются на проведение специальной военной операции. Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружений, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов", - сказал глава кабмина.