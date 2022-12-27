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45 минут назад

Песков опроверг заявления о принуждении Армении вступить в Союзное государство

Вечерняя Москваиещё 1

Заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, согласно которым Москва якобы принуждает Ереван присоединиться к Союзному государству провокационны и не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 27 декабря.

Песков ответил на обвинения Еревана в давлении Москвы на Армению
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны, — цитирует Пескова ТАСС.

Армен Григорян сделал соответствующее заявление 27 декабря. Помимо принуждения на вступление Армении в Союзное государства, по его словам, Москва якобы оказывала давление на Ереван в вопросе Лачинского коридора.

В этот же день в Санкт-Петербурге началась двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На мероприятии российский лидер отметил позитивное развитие экономического сотрудничества между странами, а также назвал главным актуальным вопросом урегулирование ситуации в Карабахе.

Политика,Армен Григорян,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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