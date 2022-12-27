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1 час назад

В России ответили на угрозы выслать посла из Болгарии

Lenta.ru

Высылка российского посла из Болгарии из-за объявления в розыск журналиста Христо Грозева исключена, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

В России ответили на угрозы выслать посла из Болгарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее болгарская партия ГЕРБ, выигравшая прошедшие в октябре выборы в парламент страны, предложила МИД Болгарии вызвать российского посла Элеонору Митрофанову из-за объявления в розыск журналиста издания Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозева. В партии также пригрозили российскому диппредставителю высылкой из страны.

26 декабря МВД России объявило Грозева в розыск в рамках уголовного дела. При этом не уточнялось, по какой именно статье против журналиста возбудили дело. Позже стало известно, что против Грозева возбудили уголовное дело за фейки о российской армии.

Bellingcat признали СМИ-иноагентом в октябре 2021 года. Сотрудники издания не согласились с этим решением и подали иск с требованием его отмены. В феврале 2022 года Замоскворецкий суд Москвы признал включение издания в список иноагентов законным.

Политика,Христо Грозев,Элеонора Митрофанова,Алексей Чепа,МВД России,Комитет госдумы по международным делам,
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