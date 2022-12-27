СМИ сообщили о скором визите Путина на один российский завод

Президент России Владимир Путин 28 декабря совершит рабочую поездку в Псковскую область , где посетит завод «Титан-Полимер». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на текущей неделе президент собирается совершить еще одну внутрироссийскую поездку. Кроме Санкт-Петербурга он посетит еще один российский регион. Однако какой именно, представитель Кремля не уточнил.