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25 минут назад

СМИ сообщили о скором визите Путина на один российский завод

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин 28 декабря совершит рабочую поездку в Псковскую область, где посетит завод «Титан-Полимер». Об этом пишет РИА Новости.

СМИ сообщили о скором визите Путина на один российский завод
Фото: ТАССТАСС

«28 декабря Путин совершит рабочую поездку в Псковскую область, где посетит завод "Титан-Полимер"», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, президент проведет встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на текущей неделе президент собирается совершить еще одну внутрироссийскую поездку. Кроме Санкт-Петербурга он посетит еще один российский регион. Однако какой именно, представитель Кремля не уточнил.

Напомним, 26 и 27 декабря, президент России находится в Санкт-Петербурге, где проходит неформальный саммит стран - членов СНГ.

Политика,Михаил Ведерников,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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