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22 минуты назад

Захарова заявила о продолжении экспорта военной техники вопреки давлению США

Lenta.ru

Россия продолжит экспорт военной продукции странам-партнерам вопреки «неприкрытому давлению» США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует официальный Telegram-канал министерства.

Захарова заявила о продолжении экспорта военной техники вопреки давлению США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Захаровой, что МИД России отмечает «повышенную активность американских правительственных эмиссаров, действующих в том числе через посольства США в иностранных государствах», которые оказывают «неприкрытое давление» на партнеров России.

Дипломат добавила, что США призывают партнеров Москвы, эксплуатирующих советскую и российскую военную технику, передать эти вооружения Киеву «через прозападных посредников».

«С полной ответственностью заявляем, что Россия неукоснительно исполнит все соответствующие обязательства перед своими партнёрами по имеющимся и будущим проектам», — подчеркнули в министерстве.

Политика,Армия,Мария Захарова,МИД России,
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