СМИ сообщили о скорой смене посла Германии в России

В 2023 году посла ФРГ в России Геза Андреаса фон Гайра сменит заместитель главы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр граф Ламбсдорф. Об этом сообщает издание Spiegel.

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Ранее Ламбсдорфу прочили пост посла США, однако из-за текущей ситуации на Украине правительство решило отправить опытного политика в Москву. По образованию он является дипломатом и считается одним из лучших специалистов коалиционного правительства в области внешней политики.