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13 минут назад

СМИ сообщили о скорой смене посла Германии в России

Никита Бородкин

В 2023 году посла ФРГ в России Геза Андреаса фон Гайра сменит заместитель главы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр граф Ламбсдорф. Об этом сообщает издание Spiegel.

СМИ сообщили о скорой смене посла Германии в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Ламбсдорфу прочили пост посла США, однако из-за текущей ситуации на Украине правительство решило отправить опытного политика в Москву. По образованию он является дипломатом и считается одним из лучших специалистов коалиционного правительства в области внешней политики.

Напомним, что Геза Андреас фон Гайр занимает должность чрезвычайного и полномочного посла ФРГ в Российской Федерации с сентября 2019 года. До этого он был начальником отдела в Ведомстве федерального канцлера и Министерстве обороны, а в 2010-2014 года занимал должность вице-президента Федеральной разведывательной службы Германии.

Политика,Бундестаг,
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