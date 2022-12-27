СМИ сообщили о скорой смене посла Германии в России

В 2023 году посла ФРГ в России Геза Андреаса фон Гайра сменит заместитель главы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр граф Ламбсдорф. Об этом сообщает издание Spiegel.
Ранее Ламбсдорфу прочили пост посла США, однако из-за текущей ситуации на Украине правительство решило отправить опытного политика в Москву. По образованию он является дипломатом и считается одним из лучших специалистов коалиционного правительства в области внешней политики.
Напомним, что Геза Андреас фон Гайр занимает должность чрезвычайного и полномочного посла ФРГ в Российской Федерации с сентября 2019 года. До этого он был начальником отдела в Ведомстве федерального канцлера и Министерстве обороны, а в 2010-2014 года занимал должность вице-президента Федеральной разведывательной службы Германии.