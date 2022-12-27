Слуцкий заявил, что Украина не готова к переговорам с Россией

Украинское руководство по-прежнему не готово к проведению мирных переговоров с Россией, в том числе при посредничестве ООН. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Украина по-прежнему не готова вести переговоры о мире, все высказывания (главы МИД Украины Дмитрия — прим. «ВМ») Кулебы — дымовая завеса, — сказал он.

По словам Слуцкого, Москва никогда не уклонялась от поиска мирного решения ситуации. Киев в свою очередь вышел из стамбульского переговорного процесса и начал эскалацию конфликта. Несмотря на это, возможность продолжения диалога зависит только Украины, передает ТАСС.

Накануне Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев хотел бы провести к концу февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем. Он также добавил, что дипломатия продолжает играть важную роль в урегулировании конфликтов