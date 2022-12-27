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36 минут назад

Слуцкий: Украина до сих пор не готова к мирным переговорам с Россией

Вечерняя Москваиещё 11

Украинское руководство по-прежнему не готово к проведению мирных переговоров с Россией, в том числе при посредничестве ООН. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Слуцкий заявил, что Украина не готова к переговорам с Россией
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Украина по-прежнему не готова вести переговоры о мире, все высказывания (главы МИД Украины Дмитрия — прим. «ВМ») Кулебы — дымовая завеса, — сказал он.

По словам Слуцкого, Москва никогда не уклонялась от поиска мирного решения ситуации. Киев в свою очередь вышел из стамбульского переговорного процесса и начал эскалацию конфликта. Несмотря на это, возможность продолжения диалога зависит только Украины, передает ТАСС.

Накануне Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев хотел бы провести к концу февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем. Он также добавил, что дипломатия продолжает играть важную роль в урегулировании конфликтов

Президент Украины Владимир Зеленский открыто признал, что «некоторые» призывают его сесть за стол переговоров с Россией. Однако сам он не видит в переговорах смысла. «Вечерняя Москва» выяснила у политологов, почему украинскому лидеру не нужен мир, а также какие страны могли призывать его к переговорам.

Политика,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Комитет госдумы по международным делам,ЛДПР,ООН,
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