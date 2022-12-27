Путин назвал ключевой вопрос на встрече с Пашиняном

Урегулирование положения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) стало ключевым вопросом на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России Владимир Путин назвал главную тему встречи, его слова передает РИА Новости.
«Конечно, главный вопрос — это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом», — сказал российский лидер.
Ранее армянские власти отказались участвовать в трехсторонней встрече по договору с Азербайджаном.
До этого Пашинян направил Баку положения по мирному соглашению, отметив, что Ереван готов подписать документ на своих условиях.