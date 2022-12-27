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45 минут назад

Путин назвал ключевой вопрос на встрече с Пашиняном

Lenta.ru

Урегулирование положения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) стало ключевым вопросом на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России Владимир Путин назвал главную тему встречи, его слова передает РИА Новости.

«Конечно, главный вопрос — это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом», — сказал российский лидер.

Ранее армянские власти отказались участвовать в трехсторонней встрече по договору с Азербайджаном.

Варданян отверг требование Азербайджана покинуть Нагорный Карабах

До этого Пашинян направил Баку положения по мирному соглашению, отметив, что Ереван готов подписать документ на своих условиях.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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