В Госдуме назвали цену исключения России из ООН

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По словам парламентария, это предложение сродни идее исключить Россию из современного мира. Это попытка Украины втянуть в конфликт с Россией все человечество, добавил депутат.

«Разрушить современные международные институты можно только ценой мирового военного конфликта, в который Киев и тащит мир», — подчеркнул он.

Такой сценарий неприемлем для большинства стран, не желающих платить своим благополучием за амбиции президента Украины Владимира Зеленского, добавил парламентарий. Он считает, что вместо этого Зеленскому «вежливо посоветуют договориться с Москвой».