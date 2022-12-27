Правительство взвешивает предложение депутатов о повышении налогов для уехавших из России граждан, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты разрабатывают законопроект об отмене преференций и повышении ставки налогообложения для граждан, уехавших из РФ.

"Если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет", - отметил министр.

По его словам, уехавшие россияне могут стать нерезидентами и вообще ничего не платить.

"Зарегистрировать компанию, оказывать услуги на территории РФ, соответственно, ни НДФЛ, ничего не будет", - сказал он.

Силуанов добавил, что правительство рассматривает инициативу депутатов.

"Если сохранить все как есть и внести соответствующие налоговые инициативы, налоговые поправки, то мы могли бы говорить о том, что, наверное, оказывая определенные услуги из-за рубежа на территории РФ может быть заплачен налог. И, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая каких-то негативных (сценариев - прим. ТАСС). Поэтому взвешиваем предложение депутатов. И правительство определится с позицией", - подчеркнул глава Минфина.

Покинувшим территорию России гражданам следует отменить любые преференции от государства и повысить ставку налогообложения, соответствующая работа в изменении законодательства уже началась. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в воскресенье, 25 декабря.

— Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство, — сказал он.

Политик добавил, что причины отъезда некоторых россиян понятны. Несмотря на это, граждане, осознавшие ошибку, уже вернулись в Россию. По словам Володина, остальным людям следует понимать, что жители страны осуждают их решение и расценивают его, как предательство, отметил спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

До этого Вячеслав Володин обратился к покинувшим Родину россиянам, которые пострадали в результате западных санкций. В связи с этими событиями спикер Госдумы вспомнил слова президента России Владимира Путина, который предупреждал, что те, кто хранит активы и деньги за границей, замучаются «пыль глотать» в попытках вернуть свои средства.

Поправки в Налоговый кодекс не затронут работающих удаленно. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

— Если люди покинули страну, находятся там, то в этом случае те льготы, которые мы специально создавали для тех, кто живет в стране, развивает здесь бизнес, — они на тех, кто уехал, распространяться не должны, — сказал парламентарий.

Он уточнил, что данные нововведения никак не затронут людей, работающих дистанционно, поскольку в таком формате труда уже предусмотрена система уплаты налогов — этим должен заниматься работодатель. Если сотрудник не является резидентом, то налог повысится до 30 процентов.

Главная задача новых поправок заключается в отмене преференций для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, цитирует Исаева РИА Новости.

Глава Комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас рассказал об ограничениях для уехавших россиян. Об этом сообщает издательство "Ведомости".

— Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, — пояснил он. — Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем, — сказал Андрей Клишас.

Министр финансов склонен не менять статус резидентства для россиян, переехавших за границу, но продолжающих работать дистанционно в российских компаниях. Статус налогов составит также 13%. В октябре Силуанов называл данную идею "вопросом справедливого налогообложения".

С июля по сентябрь число выездов россиян стало рекордным за последние пять лет и составило 9,7 млн человек. В основном люди летят в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию.

Напомним, в день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля.

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал свое предложение ограничить удаленку для россиян, уехавших из страны. В интервью с RTVI он заявил, что нужно сделать невозможной удаленную работу в определенных сферах, доступ к которым из-за рубежа может представлять угрозу для всех граждан России.

«Наша задача в первую очередь — думать о тех, кто живет здесь», — отметил Клишас.

По словам сенатора, полномочия определять список подобных сфер должны быть у правительства, которое сможет «в оперативном режиме» сократить его. Клишас подчеркнул, что смысл предлагаемых ограничений не в том, чтобы навредить уехавшим, а в том, чтобы защитить граждан всей страны.

«Насколько безопасно доверять им работу из-за рубежа? Мне кажется, что это создает дополнительные риски для населения, для граждан», — заявил Клишас.

Сенатор также подчеркнул, что в последнее время повысилось количество сообщений об утечках данных россиян. При этом зачастую это происходит из-за того, что злоумышленники воспользовались учетной записью одного из сотрудников той или иной компании. Он указал, что в России подобное пресекают спецслужбы, но за рубежом ситуация выходит из-под контроля.

Кроме того, сенатор напомнил, что власти России не создают препятствий для уехавших, чтобы эти люди вернулись в страну. При этом он указал, что «мы даже будем рады, если они вернутся в страну и продолжат работу здесь».

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что нельзя запрещать удаленную работу для всех работающих из-за рубежа россиян. Ее слова приводит РИА Новости.

«Полагаю, что не нужно делать список неких профессий, по которым налоговые нерезиденты будут лишены права работать на удаленке», — сказала она.

Матвиенко отметила, что запрет должен точечно касаться конкретных работодателей, а не целых специальностей. По ее мнению, лишить возможности работать из-за рубежа нужно сотрудников тех компаний, которые имеют доступ к персональным данным, влияющим на информационную безопасность. Для реализации запрета необходимо создать соответствующий список компаний.

При этом закон об ограничении удаленной работы для ряда категорий работников не ущемляет права россиян, указала Матвиенко.

«Конечно, избыток информации, что вот сейчас таким образом власть хочет наказать тех, кто уехал, покинул Россию в такой сложный, ответственный период. Идея такого закона не про это, это точно», — оценила она.

Речь идет о законопроекте, согласно которому налоговым нерезидентам России будет запрещено заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей, рассказал ранее замруководителя фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев. Перечень профессий, представители которых не смогут заключать договор об удаленной работе при нахождении за границей, будет определять правительство.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о введении повышенной ставке налогообложения для граждан, которые уехали из России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, соответствующий закон может быть принят оперативно в случае консенсуса по данному вопросу.

Цеков отметил, что полностью поддерживает эту инициативу.

"Сбежать за границу, но продолжать при этом пользоваться благами, которые дает российское государство, в корне неправильно. Те, кто сбежал, должен вносить свой вклад в, скажем так, развитие экономического благосостояния государства", – заявил сенатор.

Стоит очень осторожно относиться к инициативам, связанным с ограничениями для тех граждан России, которые уехали за рубеж, считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя фракции ЛДПР Сергей Леонов, передает РИА Новости. По его словам, предложения по увлечению для них налогов требуют тщательного анализа.

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«К этому подходить надо очень осторожно. Будет ли хорошо, если они уйдут и перестанут у нас платить налоги? Мы можем потерять специалистов… Политически предложение звучит хорошо. Практически нужно 10 раз взвесить эту ситуацию. Мы будем очень аккуратно к этому подходить», — отметил Леонов.

Как указал представитель ЛДПР, необходимо провести мероприятия с фирмами, которые занимаются подобным. Он также подчеркнул, что не считает нужным поднимать налоги для тех, кто работает заграницей в интересах России.

Предложение по введению повышенной ставки налогов для граждан, покинувших Россию, будет являться мерой по недопущению оттока капитала, а не наказанием. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

Как писала ранее «Парламентская газета», председатель Государственной Думы Вячеслав Володин накануне сообщил о работе над отменой преференций для покинувших РФ и введением для них повышенной ставки налогообложения.

«Многие эксперты заявили, что такой шаг станет справедливым наказанием для уехавших, таким возмездием для них. Но на самом деле это не политическая, а исключительно экономическая защитная мера, призванная предотвратить отток капитала из России», — цитирует РИА «Новости» Башкина.

Сенатор объяснил, что получение сотрудником зарплаты в России означает, что он тратит здесь заработанные деньги, что идет на пользу экономике. При этом любой экономике невыгоден отток капитала за рубеж, поэтому и необходимо принять эту меру.

«С введением повышенной ставки налогообложения российская экономика ничего не будет терять от того, что эти россияне тратят деньги за границей, поэтому, по сути, ничего не поменяется», — пояснил он.

Законодатель подчеркнул, что такая мера не является наказанием, ведь уехавшие не совершили административных или уголовных преступлений.

«Но есть моральная сторона при этом, как относиться к тем, кто уехал из страны в трудную минуту. И, как вторичное следствие, введение повышенных налогов либо кого-то простимулирует вернуться, когда люди поймут, что находиться за границей неудобно, накладно и уезжать невыгодно, либо заставит понести определенные издержки тех, кто не захочет возвращаться», — рассказал он.

Президент России Владимир Путин заявил, что «не особенно осуждает» уехавших из страны после начала СВО. Об этом глава государства сказал в интервью программе «Москва. Кремль Путин» на телеканале «Россия-1».

Путин отметил, что в любом обществе есть люди, которые в первую очередь думают о своих личных интересах и личных планах.

«Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора», - сказал Путин.

По его словам, нет ничего удивительного в том, что кто-то вел себя не как истинный патриот. При этом президент уверен, что 99,9% наших граждан готовы все положить в интересах Родины, и здесь нет ничего необычного.