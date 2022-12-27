В Совфеде предложили перенести ООН в «подлинно нейтральную страну»

Штаб-квартиру Организации Объединенных Наций (ООН) нужно перенести из Нью-Йорка в Улан-Батор, так как Монголия не входит в военные блоки и находится в центре Евразии, где проживают пять миллиардов из восьми миллиардов жителей Земли. С таким предложением выступил зампред комитета Совета Федерации по международной политике Андрей Климов в Telegram.

По его словам, штаб-квартиру ООН следует перенести в какую-нибудь «подлинно нейтральную страну». Монголия, продолжил сенатор, не входит в военные блоки, не стремится быть мировым гегемоном.

Для сохранения роли и значения ООН в качестве ключевой, «подлинно международной (а не провашингтонской)» организации нужно уравновесить участие в Совбезе ООН США, Великобритании, Франции ведущими державами Азии, Африки, Латинской Америки, заключил Климов.