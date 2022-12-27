Президент России Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с белорусским коллегой Александром Лукашенко, однако «жизнь дает повод» каждый раз обсуждать разные вопросы. Как сообщает ТАСС, глава государства сказал об этом на встрече с президентом Белоруссии в Русском музее.

Путин отметил, что правительства двух стран работают довольно напряженно и президентам «уже есть, о чем поговорить». Он добавил, что в Русском музее хорошая обстановка, которая позволяет поговорить в том числе и «по серьезным делам», касающихся двусторонних отношений.

«Хотя мы в постоянном контакте. Тем не менее, жизнь каждый день дает нам повод обсуждать некоторые вопросы и принять нужное решение для того, чтобы они решались эффективно», — сказал президент России.