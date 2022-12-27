Путин и Лукашенко за вечер расставили «многие точки над i»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным расставил многие точки над i. Об этом он заявил по итогам рабочей встречи в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
«У многих государств уходят на это годы, а мы за вечер многие точки над i расставили, продолжая наш минский диалог», — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, лидерам двух стран удалось обсудить многие вопросы не только за чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь с саммита.
Ранее, 19 декабря, Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным. По его словам, самыми важными темами являлись развитие промышленности, а также равные условия работы на рынке Союзного государства.