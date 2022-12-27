В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
18 минут назад

Путин и Лукашенко за вечер расставили «многие точки над i»

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным расставил многие точки над i. Об этом он заявил по итогам рабочей встречи в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Путин и Лукашенко за вечер расставили «многие точки над i»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У многих государств уходят на это годы, а мы за вечер многие точки над i расставили, продолжая наш минский диалог», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, лидерам двух стран удалось обсудить многие вопросы не только за чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь с саммита.

Путин сделал ряд заявлений после переговоров с Лукашенко

Ранее, 19 декабря, Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным. По его словам, самыми важными темами являлись развитие промышленности, а также равные условия работы на рынке Союзного государства.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители