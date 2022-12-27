Путин провел экскурсию по Русскому музею для лидеров СНГ

Лидерам стран СНГ во второй день неформального саммита в Санкт-Петербурге провели экскурсию по Государственному Русскому музею. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

Фото: kremlin.ru kremlin.ru

На кадрах видно, как президент России Владимир Путин показал главам стран экспонаты одного из залов, а также познакомил с директором Русского музея Владимиром Гусевым.