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1 час назад

Путин провел экскурсию по Русскому музею для лидеров СНГ

Lenta.ruиещё 22

Лидерам стран СНГ во второй день неформального саммита в Санкт-Петербурге провели экскурсию по Государственному Русскому музею. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

Путин провел экскурсию по Русскому музею для лидеров СНГ
Фото: kremlin.rukremlin.ru

На кадрах видно, как президент России Владимир Путин показал главам стран экспонаты одного из залов, а также познакомил с директором Русского музея Владимиром Гусевым.

Путин прокатил Лукашенко и его сына на Aurus по Санкт-Петербургу

Президент России Владимир Путин анонсировал проведение неформальной предновогодней встречи глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге 9 декабря. Саммит прошел 26 и 27 декабря, на встрече присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Политика,Владимир Гусев,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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