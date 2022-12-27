"Бизнеса как обычно больше не будет": Лавров о совместных проектах с ЕС

Россия более не намерена инициировать совместные проекты с Евросоюзом, который, по сути, объявил Москве гибридную войну.
Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, отношения России с Евросоюзом в настоящее время находятся "на самом низком историческом уровне".
"Причины хорошо известны. После начала специальной военной операции в еэсовском Брюсселе, вслед за США и НАТО, по сути, объявили нам гибридную войну. Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель одним из первых заявил, что Россию нужно разбить на поле боя", - обратил внимание Лавров.
"Разумеется, "бизнеса, как обычно" с такими контрагентами больше не будет. Ни стучаться в закрытую дверь, ни инициировать совместные проекты не намерены. Слава Богу, мир клином на Евросоюзе для нас не сходится, у нас много друзей и единомышленников в других частях света", - подчеркнул глава российского дипведомства.
"Видим, как правящие круги стран ЕС действуют в ущерб жизненным интересам и благополучию своих граждан, - указал Лавров. - Фактически беспрекословно следуют в кильватере антироссийского курса заокеанского гегемона почти по всем вопросам, а иногда и вырываются вперед. Примеров здесь уйма. Достаточно упомянуть запрет США государствам Европы поддерживать с нашей страной диалог в сфере энергетики, который десятилетиями обеспечивал европейцам беспрецедентное процветание".